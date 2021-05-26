Названы люди с особой защитой против COVID-19

Ученые выяснили, что среди людей есть так называемые «супердегустаторы» (англ. supertasters) более неуязвимые к заражению коронавирусом. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Так, в исследовании участвовали 1935 здоровых человек, у которых проверились способности ощущать вкусовые качества. При этом у 266 добровольцев позже выявили SARS-CoV-2.

Выяснилось, что среди тех, кто слабо чувствовал горькие вкусы или не ощущал их вовсе, наблюдалось значительно больше случаев заражения COVID-19, тяжелого течения болезни или постковидных осложнений.

А вот те, кто был особо восприимчив к горечи, наоборот, гораздо реже заражались. Из всех зараженных, было только 5,6% особо восприимчивых к горьким вкусам. Это говорит об особой иммунной защите, считают исследователи.

Ученые полагают что рецептор T2R38, который отвечает за восприятие горького вкуса, при активации способствует выработке оксида азота. Именно этот радикал убивает коронавирусную инфекцию и предотвращает ее репликацию в слизистой оболочке дыхательных путей.