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Ученые разработали новое лекарство против COVID-19

Мира Маркина
2 часа назад
Ученые Медицинского научно-исследовательского института в Квинсленде (США) разработали два новых препарата, как для предотвращения COVID-19, так и для лечения людей, уже столкнувшихся с воздействием вируса. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Discovery.
Ученые разработали новое лекарство против COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В данный момент лекарства на основе пептидов проходят испытания на хомяках во французском центре доклинических и клинических исследований IDMIT. Предварительное тестирование показало, что соединения не являются токсичными и не вызывают серьезных побочных эффектов.
Первый препарат позволяет замедлить развитие инфекции. Ученые также выяснили, что одну из ключевых ролей в инфицировании играет фермент LSD1, который находится на поверхности клетки-хозяина вместе с ACE2 и способствует взаимодействию спайкового вирусного белка с мембраной заражаемой клетки. ACE2 имеет домен, расположенный на внутренней стороне мембраны, который регулирует транскрипцию вирусной РНК. При блокировании LSD1 активность этого домена подавлялась, а транскрипция вируса прекращалась.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сочи обнаружили летучих мышей с новыми видами коронавирусов.
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