Ученые разработали новое лекарство против COVID-19

Ученые Медицинского научно-исследовательского института в Квинсленде (США) разработали два новых препарата, как для предотвращения COVID-19, так и для лечения людей, уже столкнувшихся с воздействием вируса. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Discovery.

В данный момент лекарства на основе пептидов проходят испытания на хомяках во французском центре доклинических и клинических исследований IDMIT. Предварительное тестирование показало, что соединения не являются токсичными и не вызывают серьезных побочных эффектов.