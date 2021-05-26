Ученые разработали новое лекарство против COVID-19

Ученые Медицинского научно-исследовательского института в Квинсленде (США) разработали два новых препарата, как для предотвращения COVID-19, так и для лечения людей, уже столкнувшихся с воздействием вируса. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Discovery.
В данный момент лекарства на основе пептидов проходят испытания на хомяках во французском центре доклинических и клинических исследований IDMIT. Предварительное тестирование показало, что соединения не являются токсичными и не вызывают серьезных побочных эффектов.
Первый препарат позволяет замедлить развитие инфекции. Ученые также выяснили, что одну из ключевых ролей в инфицировании играет фермент LSD1, который находится на поверхности клетки-хозяина вместе с ACE2 и способствует взаимодействию спайкового вирусного белка с мембраной заражаемой клетки. ACE2 имеет домен, расположенный на внутренней стороне мембраны, который регулирует транскрипцию вирусной РНК. При блокировании LSD1 активность этого домена подавлялась, а транскрипция вируса прекращалась.