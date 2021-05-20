Хроники коронавируса: доказана главная причина осложнений COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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РИА Новости

Коронавирус не влияет на течение онкологической болезни. Любое вирусное заболевание влияет на организм и может отсрочить лечение человека, зараженный пациент может даже умереть.

Soe Zeya Tun / Reuters

Власти провинции Чиангмай предлагают всем вакцинированным поучаствовать в лотерее с тремя денежными призами, которые составят десять, пять и две с половиной тысячи батов наличными (примерно 318, 160 и 78 долларов).

Reuters

Губернатор американского штата Айова Ким Рейнольдс подписала указ, который запрещает школам и местным администрациям устанавливать режим обязательного ношения медицинских масок.