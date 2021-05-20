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Хроники коронавируса: главные новости за 20 мая

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: доказана главная причина осложнений COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Европе одобрили въезд для привитых туристов

Европейский союз принял решение пускать туристов, привитых вакцинами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Врач рассказал о влиянии COVID-19 на онкологию

РИА Новости
Коронавирус не влияет на течение онкологической болезни. Любое вирусное заболевание влияет на организм и может отсрочить лечение человека, зараженный пациент может даже умереть.

В Таиланде на прививку от COVID-19 заманивают коровами

Soe Zeya Tun / Reuters
Власти провинции Чиангмай предлагают всем вакцинированным поучаствовать в лотерее с тремя денежными призами, которые составят десять, пять и две с половиной тысячи батов наличными (примерно 318, 160 и 78 долларов).

Штат США запретил обязательное ношение масок

Reuters
Губернатор американского штата Айова Ким Рейнольдс подписала указ, который запрещает школам и местным администрациям устанавливать режим обязательного ношения медицинских масок.

Доказана главная причина тяжелых случаев COVID-19

Аутоагрессивные антитела или аутоантитела являются главной причиной осложнений при коронавирусе, при которых нарушается деятельность иммунной системы. Этот вывод ученых Йельского университета доказывается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Коронавирус,ВОЗ,ЕС,Reuters,РИА Новости,
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