Хроники коронавируса: доказана главная причина осложнений COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Коронавирус не влияет на течение онкологической болезни. Любое вирусное заболевание влияет на организм и может отсрочить лечение человека, зараженный пациент может даже умереть.
Власти провинции Чиангмай предлагают всем вакцинированным поучаствовать в лотерее с тремя денежными призами, которые составят десять, пять и две с половиной тысячи батов наличными (примерно 318, 160 и 78 долларов).
Губернатор американского штата Айова Ким Рейнольдс подписала указ, который запрещает школам и местным администрациям устанавливать режим обязательного ношения медицинских масок.
Аутоагрессивные антитела или аутоантитела являются главной причиной осложнений при коронавирусе, при которых нарушается деятельность иммунной системы. Этот вывод ученых Йельского университета доказывается в статье, опубликованной в журнале Nature.