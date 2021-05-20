В Таиланде на прививку от COVID-19 заманивают коровами

Власти провинции Чиангмай предлагают всем вакцинированным поучаствовать в лотерее с тремя денежными призами, которые составят десять, пять и две с половиной тысячи батов наличными (примерно 318, 160 и 78 долларов). Также они каждую неделю случайным образом будут выбирать одного жителя сельской местности с прививкой и дарить ему молодую корову стоимостью десять тысяч батов. Помимо этого в местных магазинах и ресторанах при предъявлении сертификата о вакцинации можно будет получить десятипроцентную скидку.