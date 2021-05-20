Доказана главная причина тяжелых случаев COVID-19

Аутоагрессивные антитела или аутоантитела являются главной причиной осложнений при коронавирусе, при которых нарушается деятельность иммунной системы. Этот вывод ученых Йельского университета доказывается в статье, опубликованной в журнале Nature.

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Дефектные белки, которые в норме должны справляться с вирусом, начинают атаковать ткани и органы человека, при этом их количество связано с тяжестью симптомов.

Для своего исследования ученые использовали высокопроизводительный метод обнаружения аутоантител, называемый REAP (Rapid Extracellular Antigen Profling). Были проанализированы образцы крови 194 медицинских работников и пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, на наличие аутоантител к 2770 белкам экзопротеома.

У пациентов с коронавирусом наблюдалось резкое повышение реактивности аутоантител по сравнению с неинфицированными людьми. В результате иммунная система перестает эффективно справляться с коронавирусом, что приводит к осложнениям. Эксперименты на трансгенных мышах с человеческим белком ACE2 показали, что животные с аутоантителами чаще умирали при заражении SARS-CoV-2.