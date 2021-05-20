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Врач рассказал о влиянии коронавируса на онкологические заболевания

Lenta.ruиещё 3
8 часов назад
Коронавирус не влияет на течение онкологической болезни. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Врач рассказал о влиянии COVID-19 на онкологию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, любое вирусное заболевание влияет на организм и может отсрочить лечение человека, зараженный пациент может даже умереть.
«Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что [вирус] никак не должен влиять», — сказал врач.
Ранее российские медики отмечали, что у некоторых перенесших COVID-19 онкобольных наблюдалось снижение числа раковых клеток. Это объяснялось тем, что коронавирус и другие инфекции активизируют работу иммунной системы.
Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова говорила, что симптомы коронавирусной инфекции вроде повышенной температуры способны «пробуждать» неактивные опухоли.
Коронавирус,Анча Баранова,Игорь Хатьков,Джордж Мейсон,РИА Новости,
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