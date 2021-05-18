Хроники коронавируса: вред парацетамола после вакцинации

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Специалист в области эпидемиологических исследований в генетике объяснил, что у людей, которые переносят вирус в тяжелой форме, очень сильно страдает микрофлора кишечника. В то же время состояние микробиома человека оказывает влияние на защиту от COVID-19 и других болезней, отметил ученый.

На данный момент устройство находится в стадии прототипа, но уже озвучена примерная цена — 78 долларов, а стоимость реагентов и других материалов, необходимых для тестирования, составляет около семи долларов за тест.

Ученые из медицинской школы Университета Дьюка в США выяснили, что прием анальгетиков и жаропонижающих вроде парацетамола после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител.

Власти Турции сумели вновь взять под контроль пандемию благодаря введенному ранее полному локдауну. С таким утверждением выступил в понедельник президент Турции