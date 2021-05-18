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Ученый раскрыл связь между коронавирусом и здоровьем кишечника

Lenta.ruиещё 4
7 часов назад
Британский ученый Тим Спектор раскрыл связь между коронавирусом и здоровьем кишечника. Об этом он рассказал в интервью RT.
Врач рассказал о взаимосвязи COVID-19 и здоровья кишечника
Фото: POOL / ReutersPOOL / Reuters
Специалист в области эпидемиологических исследований в генетике объяснил, что у людей, которые переносят вирус в тяжелой форме, очень сильно страдает микрофлора кишечника. В то же время состояние микробиома человека оказывает влияние на защиту от COVID-19 и других болезней, отметил ученый.
По его словам, у людей, попавших в больницу с коронавирусом, микробиом кишечника был сильно поврежден, поэтому можно сделать вывод о связи между вирусом и нарушением. Спектор добавил, что одной из функций микробиома является поддержание иммунной системы человека, не давая ей при этом слишком остро реагировать на внешние факторы и обеспечивая ей возможность противостоять болезням.
Помимо этого, эксперт рассказал, что факторами риска для микрофлоры кишечника являются избыточный вес, диабет, социальные проблемы и отсутствие сбалансированного питания. Продукты, прошедшие технологическую обработку или содержащие много сахара и соли, также вредны для организма человека.
Ранее Спектор назвал неожиданный симптом коронавируса. По его словам, линии или бороздки на ногтях могут быть признаком того, что человек пострадал от вируса.
Коронавирус,Тим Спектор,
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