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Ученые заявили о вреде парацетамола после вакцинации

Анна Арсеньева
4 часа назад
Ученые из медицинской школы Университета Дьюка в США выяснили, что прием анальгетиков и жаропонижающих вроде парацетамола после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Об этом пишут "Известия".
Ученые заявили о вреде парацетамола после вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как заявили специалисты, подобные лекарства подавляют пути передачи определенных сигналов клеткам. Аспирин и ибупрофен влияют на деятельность белка, который контролирует экспрессию генов иммунного ответа. Другие нестероидные противовоспалительные препараты ухудшают активность Т-клеток, благодаря которым организм учится защищаться от вируса. Кроме того, лекарства могут снижать способность клеток к размножению.
Эксперты провели исследование, в результате которого у испытуемых после первой дозы вакцины наблюдалось снижение иммунного ответа на фоне приема препаратов.
Однако, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ Романа Зиновкина, обезболивающие и жаропонижающие не могут полностью обнулить эффект вакцины:
"Такого, чтобы вакцина вообще не сработала из-за анальгетиков, не бывает. Да и значительного влияния ожидать не стоит".
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Индии выявлен новый симптом COVID-19.
Коронавирус,МГУ,газета "Известия",
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