Ученые заявили о вреде парацетамола после вакцинации

Ученые из медицинской школы Университета Дьюка в США выяснили, что прием анальгетиков и жаропонижающих вроде парацетамола после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Об этом пишут "Известия".

Как заявили специалисты, подобные лекарства подавляют пути передачи определенных сигналов клеткам. Аспирин и ибупрофен влияют на деятельность белка, который контролирует экспрессию генов иммунного ответа. Другие нестероидные противовоспалительные препараты ухудшают активность Т-клеток, благодаря которым организм учится защищаться от вируса. Кроме того, лекарства могут снижать способность клеток к размножению.

Эксперты провели исследование, в результате которого у испытуемых после первой дозы вакцины наблюдалось снижение иммунного ответа на фоне приема препаратов.

Однако, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ Романа Зиновкина, обезболивающие и жаропонижающие не могут полностью обнулить эффект вакцины: