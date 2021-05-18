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Ученые разработали тест на COVID по слюне за полчаса

Мария Грибова
1 час назад
В университете Иллинойса в США разработали прибор, позволяющий выявлять коронавирус по слюне человека всего за полчаса. Об этом сообщает Мedicalxpress со ссылкой на журнал Nature Communications.
Ученые разработали тест на COVID по слюне за полчаса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На данный момент устройство находится в стадии прототипа, но уже озвучена примерная цена — 78 долларов, а стоимость реагентов и других материалов, необходимых для тестирования, составляет около семи долларов за тест.
Известно, что ученые уже испытали прибор на 104 клинических образцах. Он точно идентифицировал 28 из 30 образцов с положительным результатом на коронавирус и 73 из 74 образцов с отрицательным результатом. Также прибор находил коронавирус и в тех образцах, где присутствовали и вирусы гриппа.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
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