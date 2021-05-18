Ученые разработали тест на COVID по слюне за полчаса

В университете Иллинойса в США разработали прибор, позволяющий выявлять коронавирус по слюне человека всего за полчаса. Об этом сообщает Мedicalxpress со ссылкой на журнал Nature Communications.

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На данный момент устройство находится в стадии прототипа, но уже озвучена примерная цена — 78 долларов, а стоимость реагентов и других материалов, необходимых для тестирования, составляет около семи долларов за тест.