Роспотребнадзор рассказал об опасности "черной плесени"

Специалисты утверждают, что она не становится причиной болезни, но может вызвать сильную аллергическую реакцию. Также стоит отметить, что плесень больше распространена в странах Юго-Восточной Азии.

По данным заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николая Климко, мукормикоз особенно опасен для тех, у кого снижен или подавлен иммунитет. Известно, что инфекция поражает органы дыхания и зрения и развивается характерное некротическое образование в виде струпьев.