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Роспотребнадзор рассказал об опасности "черной плесени"

Мария Грибова
8 часов назад
Эксперты Роспотребнадзора рассказали об опасности "черной плесени". Об этом сообщает РИА Новости.
Роспотребнадзор рассказал об опасности "черной плесени"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты утверждают, что она не становится причиной болезни, но может вызвать сильную аллергическую реакцию. Также стоит отметить, что плесень больше распространена в странах Юго-Восточной Азии.
По данным заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николая Климко, мукормикоз особенно опасен для тех, у кого снижен или подавлен иммунитет. Известно, что инфекция поражает органы дыхания и зрения и развивается характерное некротическое образование в виде струпьев.
Новости,Роспотребнадзор,
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