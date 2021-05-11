Хроники коронавируса: Турция отменит ПЦР-тесты для 16 стран

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) рассказала о последствиях пандемии коронавируса для детского здоровья. По данным регионального европейского бюро, длительные карантинные ограничения приводят к росту случаев детского ожирения.
Специалисты признают, что индийский штамм COVID-19 вызывает беспокойство на мировом уровне. Об этом рассказала руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове телеканалу СNBC.
Доклинические испытания показали, что вакцина эффективна от ряда коронавирусов, в том числе от SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Также препарат способен помочь против других патогенов летучих мышей способных спровоцировать новую пандемию.
Ученые Питтсбургского университета в США раскрыли, что вероятность смерти у пациентов с COVID-19, у которых развились неврологические симптомы, многократно вырастает.
Стало известно, что власти Турции приняли решение с 15 мая изменить правила въезда для путешественников. Решено отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов из 16 стран.