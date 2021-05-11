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Хроники коронавируса: главные новости за 11 мая

Мария Грибова
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: Турция отменит ПЦР-тесты для 16 стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Названы последствия пандемии COVID-19 для детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о последствиях пандемии коронавируса для детского здоровья. По данным регионального европейского бюро, длительные карантинные ограничения приводят к росту случаев детского ожирения.

Индийский штамм COVID-19 стал опасностью для всего мира

Специалисты признают, что индийский штамм COVID-19 вызывает беспокойство на мировом уровне. Об этом рассказала руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове телеканалу СNBC.

Создана вакцина, защищающая от всех опасных коронавирусов

Доклинические испытания показали, что вакцина эффективна от ряда коронавирусов, в том числе от SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Также препарат способен помочь против других патогенов летучих мышей способных спровоцировать новую пандемию.

Раскрыт симптом, увеличивающий риск смерти от COVID-19

Ученые Питтсбургского университета в США раскрыли, что вероятность смерти у пациентов с COVID-19, у которых развились неврологические симптомы, многократно вырастает.

Турция отменит ПЦР-тесты для туристов из 16 стран

Стало известно, что власти Турции приняли решение с 15 мая изменить правила въезда для путешественников. Решено отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для туристов из 16 стран.
Коронавирус,ВОЗ,Reuters,РИА Новости,
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