Хроники коронавируса: Турция отменит ПЦР-тесты для 16 стран

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о последствиях пандемии коронавируса для детского здоровья. По данным регионального европейского бюро, длительные карантинные ограничения приводят к росту случаев детского ожирения.

Специалисты признают, что индийский штамм COVID-19 вызывает беспокойство на мировом уровне. Об этом рассказала руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове телеканалу СNBC.

Доклинические испытания показали, что вакцина эффективна от ряда коронавирусов, в том числе от SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Также препарат способен помочь против других патогенов летучих мышей способных спровоцировать новую пандемию.

Ученые Питтсбургского университета в США раскрыли, что вероятность смерти у пациентов с COVID-19, у которых развились неврологические симптомы, многократно вырастает.