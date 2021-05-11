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ВОЗ рассказала о последствиях пандемии COVID-19 для детского здоровья

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о последствиях пандемии коронавируса для детского здоровья. По данным регионального европейского бюро, длительные карантинные ограничения приводят к росту случаев детского ожирения. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.
Названы последствия пандемии COVID-19 для детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В исследовании приняли участие 36 стран. Экспертам ВОЗ удалось выяснить, что почти треть детей в возрасте от шести до девяти лет имеют избыточный вес, который появился из-за закрытия школ и ограничения активности.
Отмечается, что самые высокие показатели ожирения среди детей наблюдались в странах Средиземноморья, таких как Греция, Кипр, Испания и Италия. Там от лишнего веса страдали более 40 процентов мальчиков и девочек, а от ожирения — от 19 до 24 процентов школьников и от 14 до 19 процентов учениц.
«Избыточный вес и ожирение напрямую связаны с такими опасными для жизни неинфекционными заболеваниями, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. Чтобы обеспечить светлое будущее для нового поколения, нам необходимо претворить в жизнь научно обоснованные и основанные на имеющихся данных меры политики, которые позволят снизить уровень детского ожирения, одновременно способствуя популяризации более здорового питания и физической активности»,
— отметил директора Европейского регионального бюро ВОЗ, доктор Ханс Клюге.
Коронавирус,Ханс Клюге,ВОЗ,
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