Названы последствия пандемии COVID-19 для детей

В исследовании приняли участие 36 стран. Экспертам ВОЗ удалось выяснить, что почти треть детей в возрасте от шести до девяти лет имеют избыточный вес, который появился из-за закрытия школ и ограничения активности.

Отмечается, что самые высокие показатели ожирения среди детей наблюдались в странах Средиземноморья, таких как Греция, Кипр, Испания и Италия. Там от лишнего веса страдали более 40 процентов мальчиков и девочек, а от ожирения — от 19 до 24 процентов школьников и от 14 до 19 процентов учениц.