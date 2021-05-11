Создана вакцина, защищающая от всех опасных коронавирусов

Ученые Института вакцин человека Дюкского университета разработали новую вакцину против различных коронавирусных инфекций. Об этом следует из статьи, опубликованной в журнале Nature.

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Доклинические испытания показали, что вакцина эффективна от ряда коронавирусов, в том числе от SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Также препарат способен помочь против других патогенов летучих мышей способных спровоцировать новую пандемию.

Сообщается, что новый препарат активирует антитела в организме с помощью наночастиц, которые содержат в себе фрагмент коронавируса и адъювант — комплекс веществ, которые усиливают иммунный ответ на иммуноген.