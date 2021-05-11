Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Создана вакцина, защищающая от всех опасных коронавирусов

Мария Грибова
3 часа назад
Ученые Института вакцин человека Дюкского университета разработали новую вакцину против различных коронавирусных инфекций. Об этом следует из статьи, опубликованной в журнале Nature.
Создана вакцина, защищающая от всех опасных коронавирусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Доклинические испытания показали, что вакцина эффективна от ряда коронавирусов, в том числе от SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Также препарат способен помочь против других патогенов летучих мышей способных спровоцировать новую пандемию.
Сообщается, что новый препарат активирует антитела в организме с помощью наночастиц, которые содержат в себе фрагмент коронавируса и адъювант — комплекс веществ, которые усиливают иммунный ответ на иммуноген.
Исследования показали, что активированные препаратом антитела успешно нейтрализовали различные виды коронавируса у макак и мышей.
Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители