Раскрыт симптом, увеличивающий риск смерти от COVID-19

Ученые Питтсбургского университета в США раскрыли, что вероятность смерти у пациентов с COVID-19, у которых развились неврологические симптомы, многократно вырастает. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

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Известно, что в исследовании приняли участие 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19, при этом у 82 процентов наблюдались неврологические симптомы. Например, головные боли, потеря вкуса и обоняния, а также острая энцефалопатия (поражала почти половину пациентов), за которой следовала кома или инсульт.

Выяснилось, что наличие ранее существовавшего неврологического состояния любого типа является самым сильным предиктором развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19, увеличивая их риск вдвое. Даже потеря вкуса и обоняния увеличивали риск смерти в шесть раз.