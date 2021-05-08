Хроники коронавируса: кому нельзя вакцинироваться от COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров . Страх заболеть напрямую связан с изменениями в статистике, сообщил он. Федоров подчеркнул, что темпы вакцинации также зависят от фобий населения.

«Еще месяц-полтора назад мы зафиксировали, что страхи по поводу коронавируса резко вниз пошли. Вот зараза эта не такая опасная, казалось людям, вероятность того, что они и их близкие заразятся, резко снижается. Это победа над второй волной так отразилась в массовом сознании. Сейчас мы видим — опять заболеваемость растет, опять страхов становится побольше. Не радикально пока, но прибавляется. Соответственно, если эти страхи выйдут через какое-то время на пик, это будет важный момент, переходный, переломный для принятия идеи об обязательной, уже недобровольной вакцинации. Но пока, повторюсь, этого нет, пока каждый для себя сам решает, и значительная часть решает «лучше я подожду».

Появление в России однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" поможет в корне изменить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. При этом выбор вакцины должен быть основан на индивидуальном подходе и с учетом состояния здоровья каждого пациента.

"Дело в том, что это, конечно, намного эффективнее - позволит быстрее охватить большое количество людей в отличие от двухэтапной вакцинации, с одной стороны, и переломить ситуацию с пандемией, с другой стороны",

- сообщил в эфире radiokp.ru директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Об этом на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нам предстоит вакцинация детей и подростков, кроме того, мы должны быть готовы к появлению новых штаммов и исчезновению антител у тех, кто был вакцинирован первым. Поэтому Еврокомиссия утвердила контракт с компанией Pfizer на приобретение ещё 1,8 млрд доз вакцины»,

— цитирует чиновницу ТАСС.

Зампредседателя Службы госбезопасности Рустам Латипов заявил, что пограничная служба Абхазии упростит переход границы с РФ для экскурсионных групп, проверяя документы внутри автобусов. Этим он поделился в ходе совещания под председательством президента Аслана Бжания, передает ФАН.

В последние годы КПП «Псоу» на российско-абхазской границе пересекают ежегодно до 10 миллионов человек и более двух миллионов автомобилей в оба направления.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, каким категориям граждан противопоказаны прививки от коронавируса, передает ФАН.