Иммунолог высказался об однокомпонентной вакцине от COVID-19

Появление в России однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" поможет в корне изменить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. При этом выбор вакцины должен быть основан на индивидуальном подходе и с учетом состояния здоровья каждого пациента.

"Дело в том, что это, конечно, намного эффективнее - позволит быстрее охватить большое количество людей в отличие от двухэтапной вакцинации, с одной стороны, и переломить ситуацию с пандемией, с другой стороны",

- сообщил в эфире radiokp.ru директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Иммунолог отметил, что клинические исследования, которые были проведены, показывают достаточно многообещающие результаты и имеют право на высокую эффективность применения в сложившейся ситуации. Выбор вакцины для конкретного человека должен быть основан на индивидуальном подходе.