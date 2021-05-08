Зафиксирован рост страха коронавируса в России

«Еще месяц-полтора назад мы зафиксировали, что страхи по поводу коронавируса резко вниз пошли. Вот зараза эта не такая опасная, казалось людям, вероятность того, что они и их близкие заразятся, резко снижается. Это победа над второй волной так отразилась в массовом сознании. Сейчас мы видим — опять заболеваемость растет, опять страхов становится побольше. Не радикально пока, но прибавляется. Соответственно, если эти страхи выйдут через какое-то время на пик, это будет важный момент, переходный, переломный для принятия идеи об обязательной, уже недобровольной вакцинации. Но пока, повторюсь, этого нет, пока каждый для себя сам решает, и значительная часть решает «лучше я подожду».