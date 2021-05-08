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ВЦИОМ зафиксировал рост страха коронавируса в России

Говорит Москва
6 часов назад
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Страх заболеть напрямую связан с изменениями в статистике, сообщил он. Федоров подчеркнул, что темпы вакцинации также зависят от фобий населения.
Зафиксирован рост страха коронавируса в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Еще месяц-полтора назад мы зафиксировали, что страхи по поводу коронавируса резко вниз пошли. Вот зараза эта не такая опасная, казалось людям, вероятность того, что они и их близкие заразятся, резко снижается. Это победа над второй волной так отразилась в массовом сознании. Сейчас мы видим — опять заболеваемость растет, опять страхов становится побольше. Не радикально пока, но прибавляется. Соответственно, если эти страхи выйдут через какое-то время на пик, это будет важный момент, переходный, переломный для принятия идеи об обязательной, уже недобровольной вакцинации. Но пока, повторюсь, этого нет, пока каждый для себя сам решает, и значительная часть решает «лучше я подожду».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что с началом майских праздников темпы вакцинации от коронавируса в России снизились. За последние сутки в стране зафиксировано 8 329 случаев заболевания COVID-19.
Коронавирус,Татьяна Голикова,Валерий Федоров,ВЦИОМ,Радиостанция "Говорит Москва",
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