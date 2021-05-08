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Роспотребнадзор назвал, кому нельзя вакцинироваться от COVID-19

Мария Грибова
2 часа назад
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, каким категориям граждан противопоказаны прививки от коронавируса, передает ФАН.
Роспотребнадзор назвал, кому нельзя вакцинироваться от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Медики советуют перед вакцинацией посетить своего лечащего врача, чтобы точно узнать, можно ли ставить себе прививку. И добавили, что процедуру не стоит проходить шести категориям граждан.
Вакцинация от COVID-19 запрещена лицам, которые болели им на протяжении последнего полугода. Также привиться не смогут пациенты, имеющие тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины. Вместе с этим прививаться нельзя тем, кто гиперчувствителен к лекарственным препаратам. А также беременным и кормящим женщинам, пациентам с заболеваниями крови и новообразованиями и тех, чей возраст не превышает 18 лет.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
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