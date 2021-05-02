Хроники коронавируса: как защитить себя от COVID на майских

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Врачи выявили пять наиболее распространенных последствий коронавируса, которые встречаются у переболевших. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что последствия коронавируса у каждого человека индивидуальны, но по данным медиков и ученых можно сделать выводы о наиболее распространенных последствиях COVID.
Привитым россиянам после возвращения из-за границы все равно придется сдать двойной тест на коронавирус. Необходимость проверки объяснила вице-премьер Татьяна Голикова
в эфире телеканала «Россия 1», сообщает «Интерфакс».
По ее словам, пока не накоплено достаточного объема информации о COVID-19, чтобы с уверенностью говорить о том, что человек после вакцинации «абсолютно ни для кого не опасен».
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Наталья Пшеничная назвала условие окончания пандемии коронавируса. Она считает, что это возможно только в случае, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов. Ее слова передает РИА Новости.
В этом случае Россия придет к нулевым показателям по заболеваемости. Она порекомендовала тем, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время.
По словам министра, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Он рассказал о том, сколько больных находится под наблюдением, а также о значении длинных майских выходных.
Врач-иммунолог Владимир Болибок
назвал способы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время майских праздников. Об этом сообщает RT.
Специалист напомнил, что в первую очередь необходимо вакцинироваться, а тем, кто этого еще не сделал, нельзя расслабляться, несмотря на выходные дни. Наиболее опасным местом для людей без иммунитета является общественный транспорт: автобусы, метро, троллейбусы, там необходимо обязательно носить маску, чтобы защитить дыхательные пути.