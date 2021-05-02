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Хроники коронавируса: главные новости за 2 мая

Катерина Саломе
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: как защитить себя от COVID на майских
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Названы самые распространенные последствия COVID

Врачи выявили пять наиболее распространенных последствий коронавируса, которые встречаются у переболевших. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что последствия коронавируса у каждого человека индивидуальны, но по данным медиков и ученых можно сделать выводы о наиболее распространенных последствиях COVID.

Зачем привитым от COVID-19 россиянам сдавать ПЦР-тест по приезду домой

Lenta.ru
Привитым россиянам после возвращения из-за границы все равно придется сдать двойной тест на коронавирус. Необходимость проверки объяснила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1», сообщает «Интерфакс».
По ее словам, пока не накоплено достаточного объема информации о COVID-19, чтобы с уверенностью говорить о том, что человек после вакцинации «абсолютно ни для кого не опасен».

В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала условие окончания пандемии коронавируса. Она считает, что это возможно только в случае, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов. Ее слова передает РИА Новости.
В этом случае Россия придет к нулевым показателям по заболеваемости. Она порекомендовала тем, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время.

Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. Об этом он сообщил в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
По словам министра, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Он рассказал о том, сколько больных находится под наблюдением, а также о значении длинных майских выходных.

Врач назвал способы обезопасить себя от COVID-19 на майских праздниках

Lenta.ru
Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал способы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время майских праздников. Об этом сообщает RT.
Специалист напомнил, что в первую очередь необходимо вакцинироваться, а тем, кто этого еще не сделал, нельзя расслабляться, несмотря на выходные дни. Наиболее опасным местом для людей без иммунитета является общественный транспорт: автобусы, метро, троллейбусы, там необходимо обязательно носить маску, чтобы защитить дыхательные пути.
Коронавирус,Владимир Болибок,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,РИА Новости,Интерфакс,Lenta.ru,
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