Хроники коронавируса: как защитить себя от COVID на майских

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Врачи выявили пять наиболее распространенных последствий коронавируса, которые встречаются у переболевших. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что последствия коронавируса у каждого человека индивидуальны, но по данным медиков и ученых можно сделать выводы о наиболее распространенных последствиях COVID.

Lenta.ru

Привитым россиянам после возвращения из-за границы все равно придется сдать двойной тест на коронавирус. Необходимость проверки объяснила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1», сообщает «Интерфакс».

По ее словам, пока не накоплено достаточного объема информации о COVID-19, чтобы с уверенностью говорить о том, что человек после вакцинации «абсолютно ни для кого не опасен».

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала условие окончания пандемии коронавируса. Она считает, что это возможно только в случае, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов. Ее слова передает РИА Новости.

В этом случае Россия придет к нулевым показателям по заболеваемости. Она порекомендовала тем, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время.

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. Об этом он сообщил в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам министра, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Он рассказал о том, сколько больных находится под наблюдением, а также о значении длинных майских выходных.

Lenta.ru

Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал способы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время майских праздников. Об этом сообщает RT.