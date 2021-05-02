Зачем привитым от COVID-19 россиянам сдавать ПЦР-тест по приезду домой

По ее словам, пока не накоплено достаточного объема информации о COVID-19, чтобы с уверенностью говорить о том, что человек после вакцинации «абсолютно ни для кого не опасен».

Новое правило для возвращающихся из-за границы россиян действует с 1 мая. Все они теперь обязаны пройти двойное ПЦР-тестирование на COVID-19 независимо от того, вакцинировались они или нет. Второй тест нужно сдать не позднее, чем через сутки после первого и пяти дней с момента возвращения, и загрузить результаты на портал госуслуг.