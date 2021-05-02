Названы самые распространенные последствия COVID

Врачи выявили пять наиболее распространенных последствий коронавируса, которые встречаются у переболевших. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что последствия коронавируса у каждого человека индивидуальны, но по данным медиков и ученых можно сделать выводы о наиболее распространенных последствиях COVID.

Одним из популярных последствий COVID является кардиомиопатия. Об этом рассказал эксперт по кардиологии, профессор Мехман Мамедов. Он отметил, что у переболевших часто появляются нарушения сердечного ритма и миокардиты.

Еще одно последствие коронавируса выявили ученые из Йельского университета. В рамках исследований они отметили, что у переболевших появляются проблемы с почками. При этом нормальная работа этого органа не восстанавливается.

Член Российского общества офтальмологов Ники Тахчиди отметил, что во многих случаях у людей после перенесенного COVID начинаются проблемы с глазами: конъюнктивиты, изменения на сетчатке, воспаления и тромбозы сосудов глаз.

Распространенным осложнением после COVID является отсутствие запахов и вкусов. У многих обоняние восстанавливается в течение двух недель, но к некоторым запахи и вкусы не возвращаются на протяжении нескольких месяцев.