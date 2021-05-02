Врач назвал способы обезопасить себя от COVID-19 на майских праздниках

Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал способы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом во время майских праздников. Об этом сообщает RT.

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Специалист напомнил, что в первую очередь необходимо вакцинироваться, а тем, кто этого еще не сделал, нельзя расслабляться, несмотря на выходные дни. Наиболее опасным местом для людей без иммунитета является общественный транспорт: автобусы, метро, троллейбусы, там необходимо обязательно носить маску, чтобы защитить дыхательные пути.

«Что касается совместного времяпрепровождения, культурных мероприятий — по возможности нужно участвовать в этом как можно меньше, лучше проводить подобные мероприятия на природе, на воздухе, потому что так концентрация аэрозоля очень низкая и вероятность заразиться очень маленькая»,

— порекомендовал Болибок.

Врач также посоветовал не посещать кафе и рестораны, поскольку хуже всего с точки зрения заражений COVID-19 закрытые помещения, где принимают пищу. Там снимают маски, чихают, кашляют, разговаривают. Если же предстоит рейс на самолете, следует взять с собой несколько одноразовых защитных средств и менять их во время полета, предупредил иммунолог. Он напомнил, что наиболее опасной является очередь на выход из самолета после посадки, поскольку там не соблюдается социальная дистанция.

Болибок заключил, что майские праздники лучше всего провести за городом, сократив количество контактов.