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Хроники коронавируса: главные новости за 27 апреля

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: эффективность «Спутника V» против индийского штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Витамин D оказался бесполезным против тяжелого COVID-19

Globallookpress.com
Американские врачи пришли к выводу, что высокая доза витамина D не в состоянии улучшить состояние пациентов с умеренным и тяжелым течением COVID-19.

Умерших от коронавируса начали сжигать в столичных парках в Индии

Globallookpress.com
Родственники погибших забивают дрова для импровизированных костров и помогают в проведении кремаций. Сотрудники крематориев вынуждены сжигать тела с раннего утра до глубокой ночи, а семьям умерших нередко приходится ждать по несколько часов, чтобы проститься с родными.

Оценена эффективность «Спутника V» против индийского штамма

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» будет эффективна против индийской мутации коронавируса.

«Вирус может проникать в мозг»: перенесенный COVID-19 грозит мигренью

Andrea Piacquadio / Pexels
Ученые продолжают изучать последствия коронавируса — в частности, неврологические. Увы, бесследно он проходит редко: согласно зарубежным исследованиям, 87% переболевших COVID-19 продолжают испытывать как минимум один симптом заболевания даже через два месяца после начала болезни.
Коронавирус,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,РИА Новости,
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