Хроники коронавируса: эффективность «Спутника V» против индийского штамма

Родственники погибших забивают дрова для импровизированных костров и помогают в проведении кремаций. Сотрудники крематориев вынуждены сжигать тела с раннего утра до глубокой ночи, а семьям умерших нередко приходится ждать по несколько часов, чтобы проститься с родными.
Ученые продолжают изучать последствия коронавируса — в частности, неврологические. Увы, бесследно он проходит редко: согласно зарубежным исследованиям, 87% переболевших COVID-19 продолжают испытывать как минимум один симптом заболевания даже через два месяца после начала болезни.