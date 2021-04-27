Хроники коронавируса: эффективность «Спутника V» против индийского штамма

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Американские врачи пришли к выводу, что высокая доза витамина D не в состоянии улучшить состояние пациентов с умеренным и тяжелым течением COVID-19.

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Родственники погибших забивают дрова для импровизированных костров и помогают в проведении кремаций. Сотрудники крематориев вынуждены сжигать тела с раннего утра до глубокой ночи, а семьям умерших нередко приходится ждать по несколько часов, чтобы проститься с родными.

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