Оценена эффективность «Спутника V» против индийского штамма

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РоссииАлександр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» будет эффективна против индийской мутации коронавируса. Этим он поделился в беседе с РИА Новости.
«Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации, потому что двукратная вакцинация "Спутником V" дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен»,
— сказал Гинцбург.
В пресс-службе Всемирной организации здравоохранения отметили, что мутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса. Таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.