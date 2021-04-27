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Оценена эффективность «Спутника V» против индийского штамма

Мария Грибова
1 час назад
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» будет эффективна против индийской мутации коронавируса. Этим он поделился в беседе с РИА Новости.
«Вакцина "Спутник V" будет эффективна и против индийской мутации, потому что двукратная вакцинация "Спутником V" дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен»,
— сказал Гинцбург.
В пресс-службе Всемирной организации здравоохранения отметили, что мутации индийского варианта SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса. Таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.
Коронавирус,Видео,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,ВОЗ,РИА Новости,
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