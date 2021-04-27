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Витамин D оказался бесполезным против тяжелого COVID-19

Lenta.ru
3 часа назад
Американские врачи пришли к выводу, что высокая доза витамина D не в состоянии улучшить состояние пациентов с умеренным и тяжелым течением COVID-19. Результаты научной работы опубликованы в Journal of the American Medical Association.
Витамин D оказался бесполезным против тяжелого COVID-19
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
В двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом испытании приняли участие 240 пациентов с коронавирусом, которых разделили на две группы. Одна группа получала витамин D3 в разовой дозе 200 тысяч международных единиц (МЕ), содержащийся в арахисовом масле. Контрольной группе давали плацебо в виде арахисового масла. Все пациенты прошли стандартный курс лечения, включающий прием антибиотиков и противовоспалительных препаратов.
Основная цель исследования заключалась в испытании витамина D как средства, потенциально способного уменьшить время пребывания в больнице. Однако ученые также оценили его влияние на риск поступления в отделение интенсивной терапии, интубации или смерти.
Оказалось, что нет основания для использования высокой дозы витамина D пациентами с тяжелой формой COVID-19. Однако это не означает, что нет положительных эффектов от постоянного употребления витамина.
По словам специалистов, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, например, с остеопорозом, должны иметь уровень витамина D более 30 нанограммов на миллилитр крови (нг/мл). Для здоровых взрослых приемлемым количеством является 20 нг/мл.
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