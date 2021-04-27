«Вирус может проникать в мозг»: перенесенный COVID-19 грозит мигренью

Ученые продолжают изучать последствия коронавируса — в частности, неврологические.

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Увы, бесследно он проходит редко: согласно зарубежным исследованиям, 87% переболевших COVID-19 продолжают испытывать как минимум один симптом заболевания даже через два месяца после начала болезни. Они отмечают у себя усталость (53%), одышку (43%), боли в суставах (27%) и груди (22%).

Усталость или мышечная слабость, нарушения сна, тревога, депрессия и другие неврологические расстройства могут отмечаться у пациентов даже через полгода после коронавируса: не уходят головная боль, снижение остроты вкуса и обоняния, усталость, бессонница и, реже, Синдромом Гийена-Барре. Переболевшие также находятся в группе риска по заболеванию клещевым энцефалитом.

Научные данные подтверждают, что SARS-CoV-2 может проникать в мозг, а также стимулировать появление неврологических симптомов, образование микротромбов и даже возникновение энцефалита. Кроме того, инфекция способна поражать каналы зрительных и обонятельных нервов. Существует также вероятность того, что COVID 19 может вызвать хроническую головную боль. Поэтому пациентам необходимо обращать внимание лечащего врача на любые симптомы и проявления болезни, даже, на первый взгляд, нез

— рассказывает врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Александр Кохендерфер.