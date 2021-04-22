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Хроники коронавируса: главные новости за 22 апреля

Диана Товсепова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: зафиксирован мировой антирекорд по заражениям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Поставлен мировой антирекорд по количеству заражений COVID-19

В мире поставлен новый антирекорд по количеству новых заражений за сутки. По состоянию на четверг, 22 апреля, суточный прирост новых заражений коронавирусом в Индии составляет 314 835 случаев. Об этом сообщает Reuters.
Местные врачи уже сделали заявление, что ситуация критическая.
Ощущается острая нехватка кислорода в больнице для тех, кому требуется он потребуется по медицинским показаниям.

В ВОЗ заявили, что привитые могут передавать COVID-19

Вакцинированный человек может заражать окружающих коронавирусом через грязные руки. Об этом предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Так, она объяснила, что инфекция может оставаться некоторое время у привитого в носу и на руках, и именно поэтому всем важно соблюдать правила гигиены, обрабатывать руки и использовать средства дезинфекции.

Врач сообщила о хронической кожной болезни у перенесших COVID-19

У некоторых людей, перенесших коронавирусную инфекцию, появляются проблемы с кожей, и даже иногда возникает опасная хроническая болезнь — пузырчатка. Об этом рассказала заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова агентству городских новостей "Москва".
По словам специалиста, сейчас они наблюдают нескольких сложных пациентов, у которых после COVID-19 начались кожные обострения и тяжело протекающие заболевания.

Мясников предупредил о новой волне коронавируса в России

Кадр из передачи
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что всплески коронавирусной инфекции в России можно ожидать через каждые три месяца. Об этом он рассказал в эфире на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
При этом новую волну заражений он ожидает уже в апреле.
«Будет идти вверх. Три месяца вверх, затем три месяца вниз. Считаем, всплеск будет апрель, май и июнь. Затем снижение в июле, августе и сентябре. Соответственно, в октябре и ноябре опять пойдет вверх, попомните мои слова», — призвал специалист.
Коронавирус,Мелита Вуйнович,Александр Мясников,ВОЗ,АГН "Москва",
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