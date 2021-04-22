Хроники коронавируса: зафиксирован мировой антирекорд по заражениям

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В мире поставлен новый антирекорд по количеству новых заражений за сутки. По состоянию на четверг, 22 апреля, суточный прирост новых заражений коронавирусом в Индии составляет 314 835 случаев. Об этом сообщает Reuters.

Местные врачи уже сделали заявление, что ситуация критическая.

Ощущается острая нехватка кислорода в больнице для тех, кому требуется он потребуется по медицинским показаниям.

Так, она объяснила, что инфекция может оставаться некоторое время у привитого в носу и на руках, и именно поэтому всем важно соблюдать правила гигиены, обрабатывать руки и использовать средства дезинфекции.

У некоторых людей, перенесших коронавирусную инфекцию, появляются проблемы с кожей, и даже иногда возникает опасная хроническая болезнь — пузырчатка. Об этом рассказала заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова агентству городских новостей "Москва".

По словам специалиста, сейчас они наблюдают нескольких сложных пациентов, у которых после COVID-19 начались кожные обострения и тяжело протекающие заболевания.

Кадр из передачи

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что всплески коронавирусной инфекции в России можно ожидать через каждые три месяца. Об этом он рассказал в эфире на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

При этом новую волну заражений он ожидает уже в апреле.