Врач сообщила о хронической кожной болезни у перенесших COVID-19

У некоторых людей, перенесших коронавирусную инфекцию, появляются проблемы с кожей, и даже иногда возникает опасная хроническая болезнь — пузырчатка. Об этом рассказала заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова агентству городских новостей "Москва".

По словам специалиста, сейчас они наблюдают нескольких сложных пациентов, у которых после COVID-19 начались кожные обострения и тяжело протекающие заболевания.

"У одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого — пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания", — объяснила Олисова.