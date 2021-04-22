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Врач сообщила о хронической кожной болезни, развивающейся у перенесших COVID-19

Диана Товсепова
3 часа назад
У некоторых людей, перенесших коронавирусную инфекцию, появляются проблемы с кожей, и даже иногда возникает опасная хроническая болезнь — пузырчатка. Об этом рассказала заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова агентству городских новостей "Москва".
Врач сообщила о хронической кожной болезни у перенесших COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалиста, сейчас они наблюдают нескольких сложных пациентов, у которых после COVID-19 начались кожные обострения и тяжело протекающие заболевания.
"У одного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого — пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания. Этот человек пожизненно будет наблюдаться у нас, получать терапию по поводу этого заболевания", — объяснила Олисова.
По ее словам, во время или после болезни у зараженных появляется неспецифическая сыпь. Но с такой проблемой сталкиваются немногие.
Коронавирус,АГН "Москва",
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