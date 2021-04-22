Поставлен мировой антирекорд по количеству заражений COVID-19

В мире поставлен новый антирекорд по количеству новых заражений за сутки. По состоянию на четверг, 22 апреля, суточный прирост новых заражений коронавирусом в Индии составляет 314 835 случаев. Об этом сообщает Reuters.

Местные врачи уже сделали заявление, что ситуация критическая.

Ощущается острая нехватка кислорода в больнице для тех, кому требуется он потребуется по медицинским показаниям. Новых заболевших практически некуда распределять - врачи заявили, что в двух третях больниц страны заняты все койко-места. Медики рекомендуют местным жителям оставаться дома.