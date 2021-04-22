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Поставлен мировой антирекорд по количеству заражений COVID-19

Стелла Шмель
2 часа назад
В мире поставлен новый антирекорд по количеству новых заражений за сутки. По состоянию на четверг, 22 апреля, суточный прирост новых заражений коронавирусом в Индии составляет 314 835 случаев. Об этом сообщает Reuters.
Местные врачи уже сделали заявление, что ситуация критическая.
Ощущается острая нехватка кислорода в больнице для тех, кому требуется он потребуется по медицинским показаниям. Новых заболевших практически некуда распределять - врачи заявили, что в двух третях больниц страны заняты все койко-места. Медики рекомендуют местным жителям оставаться дома.
Предыдущий антирекорд по количеству новых заражений был установлен в январе. В США было зарегистрировано 297 430 новых случаев коронавируса за сутки.
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