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Ученые нашли устойчивый к антителам штамм COVID-19

Мира Маркина
1 час назад
Ученые Техасского университета A&M выявили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался невосприимчив к некоторым нейтрализующим антителам, способным сдерживать другие варианты вируса. Подробнее о данном открытии сообщается на сайте MedicalXpress.
Ученые нашли устойчивый к антителам штамм COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как отмечают исследователи, штамм сочетает в себе генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, более тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к иммунной системе человека.
В данный момент BV-1 был обнаружен только в образце слюны студента с симптомами легкого простудного заболевания. Других случаев заражения выявлено не было. Положительные результаты тестов на вирус специалисты получили 5 марта и 25 марта, что указывает на более продолжительную инфекцию, чем обычно это происходит у пациентов от 18 до 24 лет. Третий образец слюны, полученный 9 апреля, оказался отрицательным и не содержал никаких признаков вируса.
Эксперты Техасского университета проводят широкий скрининг, чтобы найти потенциально опасные варианты COVID-19 до того, как они спровоцируют серьезные заболевания.
Коронавирус,Роспотребнадзор,
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