Мясников предупредил о новой волне коронавируса в России

«Будет идти вверх. Три месяца вверх, затем три месяца вниз. Считаем, всплеск будет апрель, май и июнь. Затем снижение в июле, августе и сентябре. Соответственно, в октябре и ноябре опять пойдет вверх, попомните мои слова», — призвал специалист.
«Особенность еще в том, что это не падает окончательно вниз. Вероятно это связано с ростом количества тестов. Снижается примерно наполовину от максимума», — добавил Мясников.
«Десятки миллионов по миру привиты, никто из них не умер от коронавируса. Если и заболевают, то у них легкое течение болезни», — заключил врач.