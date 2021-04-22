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Мясников предупредил о новой волне коронавируса в России

Диана Товсепова
2 часа назад
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что всплески коронавирусной инфекции в России можно ожидать через каждые три месяца. Об этом он рассказал в эфире на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Мясников предупредил о новой волне коронавируса в России
Фото: Кадр из передачиКадр из передачи
При этом новую волну заражений он ожидает уже в апреле.
«Будет идти вверх. Три месяца вверх, затем три месяца вниз. Считаем, всплеск будет апрель, май и июнь. Затем снижение в июле, августе и сентябре. Соответственно, в октябре и ноябре опять пойдет вверх, попомните мои слова», — призвал специалист.
Он объяснил, что такая тенденция заметна по графикам заболеваемости с начала пандемии.
«Особенность еще в том, что это не падает окончательно вниз. Вероятно это связано с ростом количества тестов. Снижается примерно наполовину от максимума», — добавил Мясников.
Людям следует прививаться, чтобы избежать тяжелой формы коронавируса и повышенного риска смерти.
«Десятки миллионов по миру привиты, никто из них не умер от коронавируса. Если и заболевают, то у них легкое течение болезни», — заключил врач.
Коронавирус,Александр Мясников,
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