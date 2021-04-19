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Хроники коронавируса: главные новости за 19 апреля

Анна Арсеньева
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: ученые выявили признак тяжелой формы COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Переболевших COVID-19 повторно заразят за полмиллиона рублей

В Оксфордском университете проведут исследование, в ходе которого определят возможность повторного заражения COVID-19. В опыте примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, переболевшие коронавирусом.

Ученые выявили ключевой биомаркер тяжелой формы COVID-19

Ученые установили, что один из синтезируемых в печени белков является биомаркером, который указывает на высокий риск развития воспаления и осложнений в случае заражения COVID-19. Они проанализировали данные 19 исследований, в которых участвовали более 5600 пациентов.

Эксперты: Турция может остаться закрытой до конца лета

Эксперты портала "Турпром" предупредили россиян, что Турция может остаться закрытой после 1 июня — официальной даты возобновления авиасообщения. По мнению специалистов, запрет на полеты могут продлить до конца лета.

ВОЗ призвала не требовать доказательства вакцинации для перелетов

Эксперты Всемирной организации здравоохранения выпустили новые рекомендации, в которых призывают не требовать доказательства вакцинации для международных перелетов. Это может усугубить неравенство в свободе передвижения.

Ученые испытали новое лекарство от COVID-19

Ученые из Национальных институтов здоровья США и Плимутского университета выяснили, что препарат, разработанный для лечения гриппа, может снижать уровень SARS-CoV-2 у заболевших и предотвращать серьезные последствия COVID-19.
Коронавирус,ВОЗ,
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