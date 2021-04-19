Ученые выявили ключевой биомаркер тяжелой формы COVID-19

Ученые установили, что один из синтезируемых в печени белков является биомаркером, который указывает на высокий риск развития воспаления и осложнений в случае заражения COVID-19. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале International Journal of Infectious Diseases.

Специалисты из Университета Сассари в Италии и Университета Флиндерса в Австралии проанализировали данные 19 исследований, в которых участвовали более 5600 пациентов из разных стран, чтобы выявить конкретные химические биомаркеры в организме.

В ходе работы ученые выяснили, что уровень сывороточного амилоидного A белка (SAA) у некоторых пациентов в первые 24-48 часов после инфицирования возрастает до 1000 раз, и именно у них COVID-19 протекает хуже всего.

"Наш анализ показал, что пациенты с тяжелым COVID-19 или которые в конечном итоге умерли, имели значительно более высокие уровни SAA по сравнению с пациентами с легкой формой заболевания",

- заявил руководитель исследования, профессор клинической фармакологии Ардуино Мангони.

Гены и белки амилоида A в сыворотке крови значительно активируются во время острой фазы воспалительного ответа, который включает высокую температуру, гормональные и метаболические изменения. Вместе с тем увеличение SAA еще больше усиливает воспаление, предвещающее развитие цитокинового шторма, и вызывает образование тромбов и повреждение органов.

"У таких пациентов наблюдается чрезмерное воспаление, образование сгустков крови и значительные повреждения в некоторых органах, особенно в легких, почках, сердце и печени",

- добавил Мангони.