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Российские ученые сделают первую съедобную вакцину от коронавируса

Даня Виттиг
2 часа назад
Российские ученые из Института экспериментальной медицины работают над первой в мире съедобной вакциной от коронавируса. Директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев сообщил, что доклинические испытания мукозальной вакцины на основе кисломолочного продукта они планируют завершить в течение года. Об этом сообщают РИА Новости.
«По оценкам специалистов, на завершение доклинических и проведение клинических исследований необходимо 200-220 миллионов рублей, и в настоящее время мы ищем возможности привлечения внебюджетного финансирования».
Автор идеи создания мукозальной вакцины, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов объяснил, что особенностью этого препарата является как простейший способ введения (выпить необходимую дозу), так и принцип формирования антител. При применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке — «воротах» инфекции — «формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину — иммуноглобулины А (IgA)».
Суворов отметил, что по вкусу вакцина больше всего напоминает ряженку.
«Больше всего она напоминает ряженку Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — заверил Суворов.
Коронавирус,Видео,Александр Дмитриев,Александр Суворов,РАН,
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