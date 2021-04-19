В Оксфордском университете проведут исследование, в ходе которого определят возможность повторного заражения COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

В исследовании примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, переболевшие коронавирусом. Ученые готовятся подвергнуть их повторному контакту с вирусом. За участие в эксперименте испытуемые получат по 5000 фунтов стерлингов (более полумиллиона рублей).