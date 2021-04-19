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Переболевших COVID-19 британцев повторно заразят за полмиллиона рублей

Мира Маркина
4 часа назад
В Оксфордском университете проведут исследование, в ходе которого определят возможность повторного заражения COVID-19. Об этом сообщает Sky News.
В исследовании примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, переболевшие коронавирусом. Ученые готовятся подвергнуть их повторному контакту с вирусом. За участие в эксперименте испытуемые получат по 5000 фунтов стерлингов (более полумиллиона рублей).
После контакта с коронавирусом подопытных изолируют на 17 суток, будут за ними наблюдать и при необходимости лечить. Ученые намерены выяснить, можно ли полагаться на иммунитет человека при повторном заражении.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван самый опасный для повторного заражения возраст.
Коронавирус,Видео,
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