Ученые испытали новое лекарство от COVID-19

Ученые из Национальных институтов здоровья США и Плимутского университета выяснили, что препарат, разработанный для лечения гриппа, может снижать уровень SARS-CoV-2 у заболевших и предотвращать серьезные последствия COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Речь идет о молнупиравире (MK-4482). Ученые проверили его действие на трех группах хомяков. Одна не получала лечения, а другим двум назначили препарат в дозировке 250 миллиграмм. Часть хомяков употребляла лекарство за 12 часов и за два часа до заражения коронавирусом, а часть — спустя 12 часов после инфицирования.

Как выяснилось, молнупиравир эффективен в обоих случаях. В каждой из двух подопытных групп уровень коронавируса в легких оказался в сто раз ниже, чем у контрольных животных. Кроме того, эти хомяки меньше пострадали от поражений органов дыхания.