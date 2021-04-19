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Ученые испытали новое лекарство от COVID-19

Анна Арсеньева
34 минуты назад
Ученые из Национальных институтов здоровья США и Плимутского университета выяснили, что препарат, разработанный для лечения гриппа, может снижать уровень SARS-CoV-2 у заболевших и предотвращать серьезные последствия COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Ученые испытали новое лекарство от COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Речь идет о молнупиравире (MK-4482). Ученые проверили его действие на трех группах хомяков. Одна не получала лечения, а другим двум назначили препарат в дозировке 250 миллиграмм. Часть хомяков употребляла лекарство за 12 часов и за два часа до заражения коронавирусом, а часть — спустя 12 часов после инфицирования.
Как выяснилось, молнупиравир эффективен в обоих случаях. В каждой из двух подопытных групп уровень коронавируса в легких оказался в сто раз ниже, чем у контрольных животных. Кроме того, эти хомяки меньше пострадали от поражений органов дыхания.
Сейчас препарат проходит клинические испытания на людях.
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