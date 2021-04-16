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Хроники коронавируса:  главные новости за 16 апреля

Стелла Шмель
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: в России создадут съедобную вакцину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В России хотят дважды тестировать на COVID-19 прибывших из Турции и Танзании

Роспотребнадзор предлагает дважды тестировать на коронавирус россиян, которые вернулись из Турции и Танзании. В соответствии с проектом, россияне должны будут предоставлять информацию о результате теста через портал государственных услуг.

Врач рассказала о проблемах с голосом у переболевших COVID-19

Руководитель научно-клинического отдела фониатрии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, президент ассоциации фониатров и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина Осипенко заявила о побочных эффектах после перенесенного коронавируса.

Российские ученые сделают первую съедобную вакцину от коронавируса

Российские ученые из Института экспериментальной медицины работают над первой в мире съедобной вакциной от коронавируса. Директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев сообщил, что доклинические испытания мукозальной вакцины на основе кисломолочного продукта они планируют завершить в течение года.

Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

Lenta.ru
Американские медики назвали причину повторного заражения коронавирусом. Они наблюдали за состоянием здоровья около 2,5 тысячи морских пехотинцев США с мая по ноябрь 2020 года. Результаты своей работы исследователи Медицинской школы имени Карла Айкана опубликовали в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine.

Вирусолог оценил влияние жаркого лета на коронавирус в России

lenta.ru
Прогнозируемое жаркое лето ускорит ликвидацию эпидемии коронавируса в России, потому что повышение температуры — неблагоприятный для него фактор. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев, передает агентство «Москва».
Коронавирус,Виктор Зуев,Александр Дмитриев,Федеральное медико-биологическое агентство,РАН,Роспотребнадзор,АГН "Москва",Lenta.ru,
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