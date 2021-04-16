Хроники коронавируса: в России создадут съедобную вакцину

Роспотребнадзор предлагает дважды тестировать на коронавирус россиян, которые вернулись из Турции и Танзании. В соответствии с проектом, россияне должны будут предоставлять информацию о результате теста через портал государственных услуг.
Руководитель научно-клинического отдела фониатрии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, президент ассоциации фониатров и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина Осипенко заявила о побочных эффектах после перенесенного коронавируса.
Российские ученые из Института экспериментальной медицины работают над первой в мире съедобной вакциной от коронавируса. Директор ИЭМ, профессор РАНАлександр Дмитриев сообщил, что доклинические испытания мукозальной вакцины на основе кисломолочного продукта они планируют завершить в течение года.
Американские медики назвали причину повторного заражения коронавирусом. Они наблюдали за состоянием здоровья около 2,5 тысячи морских пехотинцев США с мая по ноябрь 2020 года. Результаты своей работы исследователи Медицинской школы имени Карла Айкана опубликовали в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine.
Прогнозируемое жаркое лето ускорит ликвидацию эпидемии коронавируса в России, потому что повышение температуры — неблагоприятный для него фактор. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев, передает агентство «Москва».