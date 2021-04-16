Хроники коронавируса: в России создадут съедобную вакцину

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Американские медики назвали причину повторного заражения коронавирусом. Они наблюдали за состоянием здоровья около 2,5 тысячи морских пехотинцев США с мая по ноябрь 2020 года. Результаты своей работы исследователи Медицинской школы имени Карла Айкана опубликовали в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine.