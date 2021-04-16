Врач рассказала о проблемах с голосом у переболевших COVID-19

"Наблюдаем пациентов с сохраняющейся осиплостью после перенесенного заболевания. Причем тенденция к сохранению жалоб на нарушение голоса растет, и она не связана со временем заболевания. То есть, это может и через месяц возникнуть, может сохраняться и длиться несколько месяцев".
"Эта инфекция респираторная, и она затрагивает отнюдь не только ткани легких, но также вовлекается в процесс весь респираторный тракт, а это гортань, верхние дыхательные пути. Если люди находились на кислородном обеспечении, на ИВЛ, а может быть были трахеостомированы, то естественно, воспалительный процесс в верхних дыхательных путях, в том числе ларингит, имеет место быть. Поэтому, конечно же, пациентов именно с таким постковидным синдромом, который проявляется в том числе и нарушением голоса, мы сейчас встречаем".