Врач рассказала о проблемах с голосом у переболевших COVID-19

Пациенты часто сталкиваются с осиплостью и другими проблемами с голосом, которые могут проявиться и через месяц после заболевания.

В силу того, что человек после коронавируса обеспокоен общим состоянием здоровья, он не обращает внимания на голос, и обычно замечает сложности из-за появившегося нарушения, когда возвращается к работе.