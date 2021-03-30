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Врач объяснил влияние холодных напитков на развитие рака горла

Мира Маркина
2 часа назад
Отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев в беседе с "360"рассказал о влиянии холодных напитков на развитие рака горла.
По словам медика, холодные напитки не представляют особой опасности для здоровья человека. Однако постоянное раздражение слизистой горла может спровоцировать развитие онкологии:
"Дело в том, что у нас на слизистых оболочках есть большое количество бактерий. Если мы как-то меняем условия среды, переохлаждаем, то это количество бактерий может измениться".
Врач подчеркнул, что длительное переохлаждение способствует уменьшению кровотока, что может оказать пагубное влияние на местный иммунитет.
При этом, по мнению Кошелева, гораздо большую опасность представляют употребление спиртного, курение и другие раздражители слизистой, поскольку любое воспаление способно вызвать мутацию клеток:
"Может переродиться слизистая или какая-то ткань в онкологию".
Специалист рекомендовал хотя бы раз в год проходить диспансерный осмотр, но людям из групп риска следует делать это чаще.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ВПЧ может спровоцировать рак.
Болезни и лекарства,Алексей Кошелев,
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