Врач объяснил влияние холодных напитков на развитие рака горла

По словам медика, холодные напитки не представляют особой опасности для здоровья человека. Однако постоянное раздражение слизистой горла может спровоцировать развитие онкологии:

"Дело в том, что у нас на слизистых оболочках есть большое количество бактерий. Если мы как-то меняем условия среды, переохлаждаем, то это количество бактерий может измениться".

Врач подчеркнул, что длительное переохлаждение способствует уменьшению кровотока, что может оказать пагубное влияние на местный иммунитет.

При этом, по мнению Кошелева, гораздо большую опасность представляют употребление спиртного, курение и другие раздражители слизистой, поскольку любое воспаление способно вызвать мутацию клеток:

"Может переродиться слизистая или какая-то ткань в онкологию".