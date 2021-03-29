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Мясников заявил, что ВПЧ может стать причиной возникновения рака

Мария Грибова
29 марта 2021
Вирус папилломы человека может стать причиной возникновения рака. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Специалист напомнил, что некоторое время назад японские ученые заявили, что рак шейки матки, которым страдают миллионы женщин, является инфекционной болезнью. Он подчеркнул, что около 50 видов вируса папилломы человека способны оказывать влияние на слизистые. Ряд этих изменений может привести к возникновению рака.
Дело в том, что попадая в клетку, вирус провоцирует изменение ее ДНК и вызывает мутации. Так клетка может стать раковой. Мясников добавил, что ВПЧ может также стать причиной развития рака горла, шеи, головы и полового члена у мужчин.
Мясников отметил, что предотвратить это поможет вакцинация и регулярное посещение врачей.
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