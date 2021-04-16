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Вирусолог оценил влияние жаркого лета на коронавирус в России

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Прогнозируемое жаркое лето ускорит ликвидацию эпидемии коронавируса в России, потому что повышение температуры — неблагоприятный для него фактор. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев, передает агентство «Москва».
Вирусолог оценил влияние жаркого лета на коронавирус в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Коронавирус относится к группе пневмотропных вирусов, поражающих прежде всего дыхательную систему. Значит, он так же, как и вирус гриппа, не любит повышенной температуры»,
— заявил Зуев. Он добавил, что рост числа переболевших и вакцинируемых также повлияет на ситуацию.
Зуев указал, что коронавирус станет сезонным заболеванием так же, как и грипп, и люди будут встречаться с ним дважды в год — поздней осенью и в начале весны.
Как уточняет агентство, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что, по прогнозам, с апреля по сентябрь температура воздуха на всей территории России будет около и выше нормы.
Коронавирус,Виктор Зуев,АГН "Москва",
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