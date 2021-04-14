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Хроники коронавируса: главные новости за 14 апреля

Анна Арсеньева
4 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Хроники коронавируса: в Крыму заболеваемость возросла в два раза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Крыму заболеваемость COVID-19 возросла в два раза

За минувшие две недели уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос практически в два раза. Самая тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.

В чем разница между антителами M и G к коронавирусу

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости объяснила, в чем разница между антителами M и G к коронавирусу.

Что такое синдром Гийена-Барре, проявляющийся после COVID

В медицине по всему миру уже ввели термин "постковидный синдром", который характеризуется недомоганиями после перенесенного заболевания COVID-19. По разным данным, он длится около 12 недель, а в некоторых случаях дольше.

Низкая физическая активность утраивает риск смерти от COVID-19

Медики из США установили, что риск смерти от коронавируса утраивается в случае низкой физической активности у пациента. Этот же фактор в два раза повышает возможность попасть в больницу.

Врачи: коронавирус способен убивать рак

Врачи заявили, что у онкобольных, переболевших COVID-19, в некоторых случаях снижалось количество раковых клеток. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, коронавирусная и другие инфекции активизируют иммунную систему человека.
Коронавирус,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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