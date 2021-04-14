Хроники коронавируса: в Крыму заболеваемость возросла в два раза

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

За минувшие две недели уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос практически в два раза. Самая тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости объяснила, в чем разница между антителами M и G к коронавирусу.

В медицине по всему миру уже ввели термин "постковидный синдром", который характеризуется недомоганиями после перенесенного заболевания COVID-19. По разным данным, он длится около 12 недель, а в некоторых случаях дольше.

Медики из США установили, что риск смерти от коронавируса утраивается в случае низкой физической активности у пациента. Этот же фактор в два раза повышает возможность попасть в больницу.