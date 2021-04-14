Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости объяснила, в чем разница между антителами M и G к коронавирусу.

По словам эксперта, антитела M появляются спустя неделю после заражения и, как правило, указывают на острое течение коронавируса. Антитела G вырабатываются спустя 2-3 недели после встречи с возбудителем и являются более эффективными в противодействии вирусу:

"В первую очередь на воздействие патогена иммунная система реагирует выработкой IgM. Это ранние антитела, самые крупные из всего семейства иммуноглобулинов, внешне они напоминают пять рогаток с вилками наружу, благодаря которым имеют максимальное количество точек для прикрепления и фиксации антигена. Как правило, они начинают появляться спустя первую неделю после заражения. А самый пик концентрации, как правило, приходится на вторую неделю заболевания, к 14 дню".

Медик уточнила, что антитела M считаются маркером острого течения инфекционного заболевания. Как правило, при классическом иммунном ответе срок жизни IgM недолог, их концентрация в крови быстро снижается, но у некоторых пациентов, перенесших COVID-19 они могут обнаруживаться в течение нескольких месяцев, а по некоторым данным, до полугода.