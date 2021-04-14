Что такое синдром Гийена-Барре, проявляющийся после COVID

В медицине по всему миру уже ввели термин "постковидный синдром", который характеризуется недомоганиями после перенесенного заболевания COVId-19. По разным данным, он длится около 12 недель, а в некоторых случаях дольше. Чаще всего переболевшие жалуются на общую слабость, отсутствие обоняния, бессонницу и выпадение волос. Также у многих специалисты отмечают синдром Гийена-Барре. "Рамблер" рассказывает, что это такое.

Синдром Гийена-Барре был впервые описан в 1916 году врачами во Франции. Чаще всего заболевание встречается у людей пожилого возраста, преимущественно у мужчин. Один из главных симптомов этой болезни — острая мышечная слабость.

Симптомы

Сначала мышечная слабость (парез) появляется в области ног, а через несколько часов или дней может перейти на руки. Подобная слабость может сопровождаться ощущением покалывания или жжения в области пальцев. В тяжелых случаях может возникнуть паралич дыхательных мышц.

Также у синдрома есть другие выраженные симптомы: повышение и резкие скачки артериального давления, тахикардия и аритмия.

Опасность синдрома