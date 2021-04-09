Хроники коронавируса: главные новости за день

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

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Принято решение об ограничении авиасообщения с Турцией на фоне ухудшения в стране эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

Ученые из Швеции пришли к выводу, что у каждого десятого переболевшего коронавирусом в легкой форме остается хотя бы один умеренный или тяжелый постковидный симптом, влияющий на качество жизни.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал массово вакцинировать животных от коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, эпидемия COVID-19 среди животных может стать новым витком развития заболевания, поскольку оно может стать природно-очаговым.

Некоторые отели в Турции вынуждены отложить открытие в связи с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщает портал "Турпром".

Старт туристического сезона был запланирован на апрель, но теперь его решено сдвинуть на два-три месяца.

Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press