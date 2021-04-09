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Хроники коронавируса: главные новости за день

Стелла Шмель
4 часа назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Авиасообщение с Турцией решено ограничить

depositphotos
Принято решение об ограничении авиасообщения с Турцией на фоне ухудшения в стране эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

Ученые перечислили долгосрочные последствия легкой формы COVID-19

Ученые из Швеции пришли к выводу, что у каждого десятого переболевшего коронавирусом в легкой форме остается хотя бы один умеренный или тяжелый постковидный симптом, влияющий на качество жизни.

Гинцбург призвал массово вакцинировать животных от COVID-19

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал массово вакцинировать животных от коронавирусной инфекции.
По словам специалиста, эпидемия COVID-19 среди животных может стать новым витком развития заболевания, поскольку оно может стать природно-очаговым.

Турецкие отели сдвигают сроки открытия из-за вспышки COVID-19

Некоторые отели в Турции вынуждены отложить открытие в связи с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщает портал "Турпром".
Старт туристического сезона был запланирован на апрель, но теперь его решено сдвинуть на два-три месяца.

ВОЗ не рекомендует прививать от COVID-19 компонентами разных вакцин

Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует при вакцинации населения комбинировать компоненты разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.
Коронавирус,Александр Гинцбург,ВОЗ,
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