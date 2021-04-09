Гинцбург призвал массово вакцинировать животных от COVID-19

По словам специалиста, эпидемия COVID-19 среди животных может стать новым витком развития заболевания, поскольку оно может стать природно-очаговым:

В таком случае понадобится массовая вакцинация питомцев, уверен медик. Эксперт выразил надежду на то, что вакцина окажется эффективной.

При этом доктор подчеркнул, что к препарату от коронавируса для животных не нужно будет предъявлять жестких требований в плане безопасности, как это происходит при лечении людей.