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ВОЗ связал появление COVID-19 с торговлей животными в Китае 

Мария Грибова 55 минут назад
ВОЗ связал появление COVID-19 с торговлей животными в Китае
Фото: РИА Новости
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие появление COVID-19 в китайском Ухане, предположили, что причиной распространения коронавируса могла стать торговля дикими животными в Китае. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Специалисты разработали четыре основных гипотезы возможного происхождения вируса. По их словам, прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно, так как, скорее всего, существовал промежуточный переносчик вируса. Также исследователи сомневаются в искусственном происхождении COVID-19 и не разделяют теорию, в соответствии с которой причиной появления COVID-19 стала лабораторная утечка вируса. Существует также гипотеза, которую разделяет КНР, о передаче вируса через зараженную пищу.
Однако наиболее вероятной причиной происхождения коронавируса является торговля дикими животными на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане.
Доцент медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О. Вертхайм уточнил, что текущие данные свидетельствуют о том, что рынок — это место распространения SARS-CoV-2, но не обязательно место его рождения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что терапевт рассказал о ситуации с постковидным синдромом в РФ.
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Коронавирус , ВОЗ
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