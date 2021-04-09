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Ученые перечислили долгосрочные последствия легкой формы COVID-19

Стелла Шмель
2 часа назад
Ученые из Швеции пришли к выводу, что у каждого десятого переболевшего коронавирусом в легкой форме остается хотя бы один умеренный или тяжелый постковидный симптом, влияющий на качество жизни. Подробное исследование опубликовано в Journal of the American Medical Association.
Первый этап исследования прошел весной 2020 года. У 2149 респондентов были взяты образцы крови и далее собирались каждые четыре месяца. В январе 2021 ученые сравнили образцы крови этих людей с теми, кто не болел коронавирусом. Также ученые провели анкетирование и задавали вопросы респондентам.
Оказалось, что 11% переболевших COVID-19 назвали как минимум один симптом, который отрицательно влияет на работоспособность и социальную жизнь.
Самыми частыми долгосрочными симптомами были названы потеря обоняния и вкуса, усталость и проблемы с дыханием.
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