Ученые перечислили долгосрочные последствия легкой формы COVID-19

Ученые из Швеции пришли к выводу, что у каждого десятого переболевшего коронавирусом в легкой форме остается хотя бы один умеренный или тяжелый постковидный симптом, влияющий на качество жизни. Подробное исследование опубликовано в Journal of the American Medical Association.

Первый этап исследования прошел весной 2020 года. У 2149 респондентов были взяты образцы крови и далее собирались каждые четыре месяца. В январе 2021 ученые сравнили образцы крови этих людей с теми, кто не болел коронавирусом. Также ученые провели анкетирование и задавали вопросы респондентам.

Оказалось, что 11% переболевших COVID-19 назвали как минимум один симптом, который отрицательно влияет на работоспособность и социальную жизнь.