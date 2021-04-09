ВОЗ не рекомендует прививать от COVID-19 компонентами разных вакцин

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует при вакцинации населения комбинировать компоненты разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.

Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

«На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это. Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас»,

— сказал он в ответ на вопрос о допустимости смешивания и комбинирования разных вакцин при введении двух доз препарата.

9 апреля глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что лицам моложе 55 лет, уже получившим первый компонент препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, введут вторую дозу другой вакцины.

В марте экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.