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ВОЗ не рекомендует прививать от COVID-19 компонентами разных вакцин

RT на русском
4 часа назад
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует при вакцинации населения комбинировать компоненты разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и переквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.
ВОЗ не рекомендует прививать от COVID-19 компонентами разных вакцин
Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press
«На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это. Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас»,
— сказал он в ответ на вопрос о допустимости смешивания и комбинирования разных вакцин при введении двух доз препарата.
9 апреля глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что лицам моложе 55 лет, уже получившим первый компонент препарата от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, введут вторую дозу другой вакцины.
В марте экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной AstraZeneca от коронавируса не нашёл однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.
Тем не менее во Франции рекомендовали применять вакцину AstraZeneca лицам от 55 лет.
Коронавирус,Минздрав РФ,ВОЗ,
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